"عمل الرياض" يضبط 410 مخالفات لمنشآت تجارية

عبر 2594 زيارة تفتيشية في 15 مدينة ومحافظة

نفّذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض؛ جملة من الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها؛ للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقراراتها، بالتعاون مع الجهات المعنية؛ مما أسفر عن ضبط 411 مخالفة خلال أسبوع.



وشملت هذه الحملات: "الرياض، ومحافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية والدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير".



من جهة أخرى نفّذ مفتّشو عمل الرياض، مساء الثلاثاء، بالمشاركة مع بلدية الروضة؛ حملة استهدفت أحد المولات شرق الرياض؛ حيث تمت زيارة 140 محلات، وضبط 25 مخالفة، وإغلاق 35 محلًّا مخالفًا.



وأكّد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي؛ استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة، وشمولها جميعَ الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات.



وشدّد على أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحًا أن هذه الحملات قد بلغت "2594" زيارة تفتيشية.



ودعا "السيالي" المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق "معًا للرصد"، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911"؛ حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.