في فترة قصيرة.. كاميرات المراقبة تسهم في كشف غموض جرائم وحوادث بارزة

متابعون بشبكات التواصل طالبوا بتكثيف وجودها بالمرافق العامة والطرقات

نجحت كاميرات المراقبة في كشف غموض العديد من القضايا، وأسهمت في دعم التحقيقات، وكشف تفاصيل الجرائم والحوادث على حد سواء، ومن أبرزها عدد من تلك الوقائع التي برزت في التداول في عدد من مناطق السعودية خلال أيام.

وتفصيلاً، كان من أبرز تلك الفيديوهات التي كشفتها تلك الكاميرات مشهد شابين أقدما على محاولة سرقة شنطة امرأة متقدمة في السن؛ وهو ما أدى إلى سقوطها على الأسفلت. ونجحت الجهات الأمنية في ضبط الجانيَين.

ومن تلك القضايا أيضًا ضَبْط مفحط تسبب في حادث مروري. وكذلك كشفت الكاميرات شخصًا قام بطعن مواطن بآلة حادة في الجوف، إضافة إلى كشف لحظات دهس شابَّين في جازان، وإيقاف المتهم.

وبعدما حققته تلك الكاميرات طالب متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي بتعميم وتكثيف الكاميرات المخصصة للمراقبة في مختلف المرافق العامة، وخصوصا على الطرقات؛ لتسهم في كشف غموض بعض الحوادث.

ويأتي قرار إلزام القطاع الخاص بتركيب كاميرات أمنية على منشآته كشرط للحصول على تصريحات معينة من أهم الخطوات التي أسهمت في انتشار الكاميرات الأمنية التي تم استخدامها، والاستفادة منها للمساعدة على كشف تلك القضايا، وغموض بعضها.