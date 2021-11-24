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"الخرمي" يؤكد الحرص على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية

"موهبة": وصول 11 مشروعًا طلابيًّا من تعليم صبيا للمنافسة في "إبداع 2022"

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" وصول 11 مشروعاً طلابياً من ‎مدارس إدارة تعليم صبيا للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2022"، وضمت المشاريع العلمية المتميزة 6 مشاريع "للبنات" و5 مشاريع متميزة "للبنين".



وقدّم مدير تعليم صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي، التهنئة للطلاب والطالبات أصحاب المشاريع المتميزة، كما قدم الشكر لإدارتي الموهوبين ومكاتب التعليم في المحافظات وللمدارس وأسر الطلبة الموهوبين وكل من أسهم في تحقيق هذا الإنجاز.



ونوه مدير تعليم صبيا بالدعم السخي والكبير الذي يحظى به قطاع التعليم في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وبالمتابعة الحثيثة والتحفيز الدائم من أمير منطقة جازان ونائبه ومن وزير التعليم للمتميزين والمتميزات من أبناء وبنات المنطقة.



وأكد الخرمي على حرص إدارة تعليم صبيا على المشاركة في مثل هذه المنافسات والمعارض المركزية والورش؛ لما توفره من بيئة تنافسية تسهم في إشباع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن، وتنمي فيهم روح الإبداع في جميع المجالات، وتكسبهم مهارات البحث والقدرة على التنافس عبر تقديم مشروعات علمية فردية، وفقاً للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، وذلك ضمن 20 مجالاً علمياً، متمنيًا للجميع دوام التوفيق والنجاح.



من جانبه أوضح المساعد للشؤون التعليمية للبنين ناصر أحمد معافا، أن عدد طلبة تعليم صبيا المسجلين في المشروع قد بلغ 2,996 طالبًا وطالبة، فيما بلغت الملفات المرشحة للمنافسة في المعارض المركزية للأولمبياد 265 ملفاً ومشروعاً بواقع 87 للبنين و178 ملفاً للبنات.



وأضافت المساعد للشؤون التعليمية للبنات مها محمد الحمزي، أن المسابقة تسعى لإكساب الطلاب والطالبات الأدوات والمهارات اللازمة لرفع جودة المشاريع العلمية وتطبيق ضوابط الأخلاق العلمية في إبداع، بالإضافة إلى معرفة معايير التحكيم ومهارات التواصل، ومن ثم ترشيح ورفع أفضل المشاريع للمشاركة في معرض إبداع للعلوم والهندسة "ISEF".