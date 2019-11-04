إعصار الفئة الثالثة .. المسند يرسم خريطة تحركات #مها وتأثيره في المملكة

توقّع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف من يوم غد في الوسط والشرق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن إعصار #مها قفز إلى إعصار من الفئة الثالثة، وينتظر أن يبلغ اليوم ذروته، بسرعة دورانية تقدر بنحو 185 كم/س.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": #مها يواصل زحفه ناحية الشمال الغربي، ومتوقع أن ينحرف شرقاً إلى السواحل الهندية يوم غد، ويبدو لا تأثير مباشراً له على عُمان أو #اليمن أو #السعودية.

وحول أجواء اليوم، قال المسند: متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل طفيف من يوم غد في الوسط والشرق.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوناً للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق (الشرقية، جازان، عسير، الباحة)، فيما تنشط الرياح السطحية على المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى منطقتَي الرياض والقصيم.