إغلاق مؤقت لطريق "الهدا" في الطائف بسبب الأمطار

أُغلق بصفة مؤقتة طريق "الهدا" في محافظة الطائف بالاتجاهين؛ بسبب هطول الأمطار.

ونبه الحساب الرسمي للقوات الخاصة بأمن الطرق بالمملكة، على موقع "تويتر"، مرتادي طريق مكة- الطائف "طريق الهدا"، بإغلاق الطريق بسبب الأمطار الغزيرة.

ولفت إلى أنه جارٍ العمل على فتح ومعالجة الطريق، بالتنسيق مع فرع وزارة النقل في المنطقة، متمنيًا السلامة والأمان للجميع.