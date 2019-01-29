بالصور.. القبض على "السائح العنكبوت" بعد مطاردات مثيرة من 6 دول

دخل موسوعة جينيس العالمية

كشفت السلطات الأمنية في مانيلا عاصمة الفلبين أنها نجحت في إلقاء القبض على الفرنسي آلان روبرت - الشهير بـ"السائح العنكبوت"، بعد أن تسلق أحد أطول المباني في البلاد وقد شوهد السائح الفرنسي البالغ من العمر 56 عاماً المعروف بتسلق المباني الشاهقة حول العالم، وهو يتدلى من فوق برج "جي. تي" الدولي، في ماكاتي سيتي الحي المالي في مانيلا، أثناء الظهيرة وهو يتسلق من طابق إلى آخر في ناطحة السحاب التي يبلغ ارتفاعها 217 متراً. وألقي القبض عليه بمجرد نزوله بسبب تسلقه بدون تصريح.

ويعتبر روبرت صاحب الرقم القياسي في موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، لأكبر عدد من المباني التي تسلقها شخص واحد.

وقد تم القبض على روبرت بعد العديد من المطاردات من 6 دول بسبب عمليات التسلق الجريئة التي قام بها حول العالم خلال العقدين الماضيين.

البداية

بدأ آلان الاهتمام بهواية التسلق عندما اضطر للتسلق إلى الشقة التي كان يسكنها ودخل من الشرفة بعد أن عاد من المدرسة عندما كان صغيراً ولم يجد أهله ولم يكن معه مفتاح الشقة. وبدأ بعد ذلك بالاهتمام بتسلق الجبال واكتساب الخبرات والتدرب على التقنيات المختلفة.

ممارسة آلان لتسلق الجبال ومعرفته بتقنيات التسلق المتنوعة مكنته من تطوير أسلوبه الخاص لتسلق المباني الشاهقة الارتفاع .

ويعتمد آلان في تسلقه المحفوف بالمخاطر على حواف المبنى، بالإضافة للنوافذ والزجاج والتي تتكرر بنفس الوتيرة من الطوابق الدنيا وحتى الطوابق العليا. ويعتمد في التسلق فقط على أصابع يديه وقدميه ويستعين فقط بحقيبة صغيرة مربوطة إلى وسطه بها مسحوق الطبشور (لإبقاء يديه جافتين طوال عملية التسلق) وحذائه المخصص للتسلق.

ودائمًا ما يباغت الشرطة ويبدأ عملية التسلق في الصباح الباكر وينتهي به المطاف محتجزاً بتهم مثل تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر أو التعدي على أملاك الغير، وفي العادة يتم إطلاق سراحه بعد عدة أيام.

وتسلق آلان روبرت العديد من المباني والأبراج المشهورة، ومن أشهر عمليات التسلق التي قام بها:

- مبنى الإمباير ستيتس في نيويورك/ الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاعها 381 مترًا.

- برج سيدني في أستراليا وارتفاعه 319 مترًا.

- برج إيفل في باريس/ فرنسا وارتفاعه 313 مترًا.

- مبنى بنك أبو ظبي الوطني في أبو ظبي/ الإمارات العربية المتحدة وارتفاعه 173 مترًا.

- برج تايبيه 101 في تايوان وإرتفاعه 508 أمتار.

- برج بتروناس في كوالالمبور/ ماليزيا وإرتفاعه 452 مترًا.

- برج خليفة في دبي/ الإمارات العربية المتحدة وإرتفاعه 828 مترًا.