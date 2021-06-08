وفد "الخارجية" يصل العاصمة الصومالية لإعادة افتتاح سفارة السعودية

استعرض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين وسُبل تطويرها

استقبل وزير الدولة في جمهورية الصومال الفيدرالية عبدالحكيم أشكر وفدًا من وزارة الخارجية برئاسة المستشار بالوزارة عبدالسلام العنزي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدَين الشقيقَين، وسبل تطويرها.

كما بحث الوفد الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل إعادة فتح سفارة السعودية في العاصمة مقديشو.