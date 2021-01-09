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"كوبر" بيَّن أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه

"ترامب" سيوقِّع على صفقة مقاتلات "إف 35" للإمارات قبل انتهاء ولايته

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت أنه من المرجح أن يوقِّع الرئيس دونالد ترامب على صفقة لتزويد الإمارات بمقاتلات من طراز "إف 35" قبل انتهاء فترة ولايته.



من جهته، بيّن مساعد وزير الشؤون العسكرية والسياسية في وزارة الخارجية الأمريكية كلارك كوبر أن كل شيء يسير في هذا الاتجاه، فيما يخص توقيع "ترامب" على الصفقة مع الإمارات حتى تركه الرئاسة يوم 20 يناير، وفقًا لـ "روسيا اليوم".



ورجح "كوبر" أن لا يؤثر تولي الرئيس المنتخب جو بايدن على الصفقة التي تقدر بـ23 مليار دولار.



وبيّن أن المسؤولين الحاليين في وزارة الخارجية يعملون عن كثب مع نظرائهم الإماراتيين.