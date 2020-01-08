اعتقال الأمريكية التي هاجمت الطالبة السعودية بشكل وحشي بسبب الحجاب

المتهمة حاولت خنقها بالحجاب وتهرّبت من حضور جلسات المحكمة

أعلنت السلطات الأمنية في ولاية أوريغون الأمريكية، اعتقالها فتاة أمريكية (23 عاماً) بتهم عدة بعد اعتدائها على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب الحجاب.

وقالت الشرطة إن المتهمة ياسمين رينيه كامبل؛ تهرّبت من حضور جلسات المحاكمة وقامت بتغيير مقر إقامتها، وصدر بحقها أمر اعتقال من قِبل المحكمة، وتمكنت الجهات الأمنية مساء يوم الإثنين من إلقاء القبض عليها.

تم حجز كامبل؛ في سجن مقاطعة مولتنوماه بتهمتَي التخويف من الدرجة الثانية، وتهمة محاولة واحدة للاختطاف، وتهمة واحدة من المضايقات، وتهمة جنائية من الدرجة الثالثة.

وأشارت تقارير أمريكية إلى أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وقال مكتب المدعي العام لمقاطعة مقاطعة مولتنوماه، إن الهجوم وقع في 12 نوفمبر 2019 في محطة للسكك الحديدية في منطقة 900 جنوب وسط مدينة بورتلاند، وإن الطالبة أبلغت السلطات الأمنية بتعرُّضها لهجوم من قِبل إحدى الفتيات وقيامها بسحب حجابها ومحاولة خنقها به.