الشرقية.. نسبة استخدام الكمامات 94% والتباعد 98%

"الصحة": توفر المعقمات 100% وعدم الاكتظاظ 98%

كشفت صحة الشرقية - من خلال رصدها- أن نسبة استخدام الكمامات بالمنطقة بلغت 94%، بينما بلغت نسبة التباعد الاجتماعي 98%، فيما بلغت نسبة توفر المعقمات 100%، كما بلغت نسبة عدم الاكتظاظ 98% ونقاط الفرز 76%.



وبينت صحة الشرقية أن سلوكيات المجتمع التي تم رصدها بالأماكن العامة بالمنطقة الشرقية للفترة من 25 أكتوبر إلى 31 أكتوبر في 42 موقعًا، ليصبح مجموع ما تم زيارته بالمنطقة الشرقية حتى الآن 1000 موقع مختلف .



وشددت صحة الشرقية على ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية، وخصوصًا تغطية الفم والأنف مع التباعد الاجتماعي، والمحافظة على الفئات عالية الخطورة ممن هم فوق 65 سنة، أو الذين يعانون بسبب الأمراض المزمنة.



