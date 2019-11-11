اليوم.. "غرفة الشرقية" تنظم حفل استقبالها السنوي لرجال أعمال المنطقة

تُقيم غرفة الشرقية مساء اليوم الاثنين حفل استقبالها السنوي لرجال أعمال المنطقة، الذي يرعاه ويشرفه أمير المنطقة، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بقاعة الاحتفالات الكبرى بفندق شيراتون الدمام.

وقال رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، إن حرص أمير الشرقية على رعاية وتشريف حفل الاستقبال السنوي، يعكسُ مدى اهتمامه بدعم وتشجيع قطاع الأعمال، وحرصه على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع بخاصة ممثلي قطاع الأعمال بما يشكلونه من شريحة اجتماعية قادرة على المشاركة والعطاء، مُعربًا عن تقدير كافة رجال أعمال المنطقة للدعم الذي يُقدمه أمير المنطقة لقطاع الأعمال.

وثمن الخالدي، أداء قطاع الأعمال في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة2030م، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة التي حققها ذلك القطاع بمختلف أوعيته منذ انطلاق الرؤية سواء على مستوى قاعدة الإنتاج أو زيادة عدد العاملين من القوى الوطنية في منشآته، لافتًا إلى أن مناسبة حفل الاستقبال السنوي هي بمثابة مُلتقى تجتمع فيه الخبرات وأصحاب التجارب الاقتصادية على أنواعها من أبناء المنطقة، وتتبادل خلالها الأفكار حول تحقيق مشاركة أكبر للقطاع الخاص في مسيرة الاقتصاد الوطني نحو التنويع والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.

وأضاف، أن حفل العام يأتي في ظل ما تشهده منظومة الاقتصاد الوطني من تغيرات كبيرة، ومنح القطاع الخاص جانباً كبيرًا من المسؤولية في إعادة ضبط المسارات وتفعيل المُمكّنات.

وأكد الخالدي، على أهمية حفل العام بما يمثله من مُلتقى سنوي يُحفز على التفاعل وتقوية الروابط بين قطاع الأعمال وبعضه البعض في مختلف المجالات وبينه وبين كبار مسؤولي ومديري المصالح والأجهزة الحكومية ومسؤولي القطاع الأهلي في المنطقة.

وقال إن حفل العام يأتي حاصدًا لإنجازات عدة حققتها الغرفة في خدمة قطاع الأعمال، وأنه أحد أهم الأنشطة التي تنظمها الغرفة، وذلك في إطار سعيها المتواصل نحو تعميق الأواصر والعلاقات بين قطاع الأعمال وممثلي القطاعات الحكومية، متمنيًا أن يكون الحفل اليوم نقطة التقاء مُثمرة لرجال الأعمال، لتحقيق مزيد من التطور والنمو لقطاع الأعمال في المنطقة.