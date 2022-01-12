سيناتور أمريكي: ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تستهدف المدنيين بالسعودية

"التحالف" أعلن انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" الإنمائية بعد تحرير شبوة

أكد عضو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للشؤون الخارجية، السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، أن ميليشيا الحوثي هم وكلاء إيران، ويزعزعون استقرار المنطقة، حسب "العربية نت".

وتفصيلاً، قال "روبيو" تعليقًا على تحرير شبوة: إن الميليشيات المدعومة من طهران تستهدف السعودية، والمدنيين فيها.. مضيفًا: "طالما بقي الحوثيون قوة بالوكالة للإيرانيين فسنواجه مشكلة".

وكانت قيادة ألوية العمالقة قد أعلنت مساء الاثنين استكمال تحرير محافظة شبوة جنوبي شرق اليمن، وذلك بعد الانتهاء من تحرير مديرية "عين"، آخر معاقل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًّا في المحافظة.

وأكدت في بيان استكمال المرحلة الثالثة من عملية إعصار الجنوب بتحرير مديرية عين في اليوم العاشر من العمليات، موضحة أنه بذلك تم تحرير جميع مديريات محافظة شبوة بالكامل.

وأعلن الناطق باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، من شبوة بعد تحريرها من الميليشيات الحوثية، انطلاق عملية "حرية اليمن السعيد" أمس الثلاثاء، موضحًا أنها ليست عملية عسكرية، بل إنمائية من أجل الاعتناء بالشعب اليمني. مشددًا على أهمية العمل الإنساني والإغاثي في البلاد، سواء في شبوة المحررة، أو مأرب التي تضم آلاف النازحين، إضافة إلى غيرها من المناطق.

وأوضح أن التحالف دعم عمليات الجيش، ولا يزال، من أجل تطهير البلاد من تلك الميليشيات، ودعم الحكومة الشرعية لصالح اليمنيين أجمع.