"الصحة": 55% من حالات كورونا المعلنة اليوم لسعوديين.. وإضافة أكثر من 25 ألف فحص جديد

66 % من المصابين ذكور و12% من الأطفال و5% من كبار السن

أعلنت وزراة الصحة، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 3045 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد COVID-19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 101914 حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً 28385 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 1564 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما سجلت عدد 1026 حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 72817 حالة.

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها 3045 حالة، 55% من الحالات تعود لسعوديين و45% لغير سعوديين، و34% من الحالات للإناث، و66% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 5%، والأطفال 12%، والبالغين 83%.

وذكرت أن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض 717 حالة، ومكة المكرمة 623 حالة، وجدة 351 حالة، والدمام 257 حالة، والهفوف 132 حالة، والقطيف 120 حالة، والمدينة المنورة 110 حالة، والطائف 95 حالة، والخبر 62 حالة، والجبيل 60 حالة، والميرز 34 حالة، والظهران 31 حالة، وحفر الباطن 27 حالة، وجازان 27 حالة، والدرعية 27 حالة، ورأس تنورة 26 حالة، وخميس مشيط 22 حالة، وينبع 20 حالة، وصفوى 19 حالة، والعيون 18 حالة، وتجران 18 حالة، وبريدة 16 حالة، وعرعر 16 حالة، والجفر 15 حالة، والمزاحمية 13 حالة، ووادي الدواسر 13 حالة، وصبيا 11 حالة، وتبوك 11 حالة، وبيشة 10 حالات، والخرج 10 حالات، وبيش 9 حالات، ومهد الذهب 8 حالات، وحوطة بني تميم 8 حالات، والليث 6 حالات، وقبا 4 حالات، وابها 4 حالات، والمجاردة 4 حالات، والنعيرية 4 حالات، والدرب 4 حالات، ووادي الفرع 3 حالات، ورنية 3 حالات، وأحد رفيدة 3 حالات، وتبالة 3 حالات، وسلوى 3 حالات، والعيدابي 3 حالات، والكامل 3 حالات، وخليص 3 حالات، والقويعية 3 حالات، والسليل 3 حالات، والباحة حالتان، والمحاني حالتان، والمضة حالتان، والبشائر حالتان، وأحد المسارحة حالتان، والدوادمي حالتان، والمجمعة حالتان، وضرماء حالتان، وحريملاء حالتان، وشقراء حالتان، وحالة واحدة في كل من الحمنة، والبكيرية، والرس، وقصيباء، والقوز، والمظيلف، والمويه، وأم الدوم، والنماص، ومحايل عسير، وتثليث، وبقيق، وقرية العليا، والعارضة، والدائر، وصامطة، وأضم، حبونا، وخباش، شرورة، ويدمة، ورفحاء، وطريف، وعفيف، والبجادية، والدلم، والحريق، والرين، ورماح، ورويضة العرض، وتمير، وثادق، وضباء.

كما بلغ عدد الوفيات 712 حالات، بإضافة 36 حالة وفاة جديدة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد COVID-19 حول العالم بلغت 6913608 حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها 3095348 مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات نحو 400121 ألف حالة.

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد 25036 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 958237 فحصاً.

ودعت "الصحة" الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

كما جدّدت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق "موعد"، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.

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