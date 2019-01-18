كأس الملك: جزائية تقود الأهلي لهزيمة النجوم

تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق النجوم بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.


‏شهد اللقاء سيطرة تامة وأفضلية لفريق الأهلي توجها ديجانيني تفاريس بهدف وحيد عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء، واضعا الكرة على يسار حارس المرمى لتستقر في الشباك.

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18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440 08:10 PM

كأس الملك: جزائية تقود الأهلي لهزيمة النجوم

عبدالعزيز السلمي

جدة

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تأهل فريق الأهلي الأول لكرة القدم إلى دور ال 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزه على فريق النجوم بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.


‏شهد اللقاء سيطرة تامة وأفضلية لفريق الأهلي توجها ديجانيني تفاريس بهدف وحيد عند الدقيقة 28 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء، واضعا الكرة على يسار حارس المرمى لتستقر في الشباك.

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