مع رئيس تنزانيا و"آل الشيخ".. هكذا خطفت "مسابقة القرآن الكبرى" قلوب الآلاف

لقطات رصَدتها عدسة "سبق".. 20 عامًا تطورًا يشهد عليها ملعب وتُسجّلها مشاعر فرح

عبدالله النحيط سبق : رصدت عدسة "سبق"، توافد عشرات الآلاف من المسلمين في العاصمة التنزانية "دار السلام"، لحضور المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، التي أقيمت بملعب العاصمة الذي يتسع بملحقه لأكثر من مئة ألف متفرج.

مشاعر الفرح تَظهر جلية على وجوه الحاضرين للحدث الذي يعتبره أهالي دار السلام الأبرز؛ لا سيما وأن هذا هو العام العشرين في تاريخ المسابقة التي تشهد تطورًا كبيرًا في شتى المجالات.

وكان على رأس الحضور هذا العام: الرئيس التنزاني الدكتور جون بومبيه ماغوفولي، ورئيس الوزراء قاسم ماجاليوا، وبحضور ضيف الدولة وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ.