تونس تسجّل 14 حالة إصابة جديدة بكورونا

1014 حالة شفاء.. واستقرار الوفيات عند 50

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم, تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1146 إصابة.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم تسجيل 1014 حالة شفاء, واستقرار حالات الوفاة في حدود 50 حالة وفاة، إضافة إلى وجود 82 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.