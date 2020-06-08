الأندية طالبت بتحديد المصير.. الاتحاد الإماراتي يحسم مصير الدوري نهاية يونيو

بعد التنسيق مع الجهات المعنية

قال الاتحاد الإماراتي لكرة القدم إن مصير بطولتي دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى عن الموسم الحالي، تقرر أن يكون في نهاية يونيو الحالي وبداية يوليو المقبل، سواء باستكمال المباريات المتبقية أو بالإلغاء، وذلك بعد التشاور مع الجهات المعنية المسؤولة عن التعامل مع جائحة كورونا، حيث ستكون مراعاة سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومن المقرر أن يضع مسؤولو رابطة المحترفين كافة السيناريوهات المتعلقة بمصير دوري الخليج العربي وفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، حيث لم يصدر حتى الآن قرار استكمال دوري أبطال آسيا بشكل رسمي، ومن المتوقع أن تعقد لجنة المسابقات في الاتحاد القاري اجتماعًا خلال الأيام المقبلة لاعتماد الموعد النهائي وإبلاغ الاتحادات الوطنية به، وإن كانت المؤشرات تشير إلى استكمال المباريات في بداية سبتمبر المقبل، من خلال إقامتها بنظام التجميع في عدة دول.

ويتوقع تحديد شهر أكتوبر القادم لإقامة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وأبدت عدد من الأندية الإماراتية تحفظها على استئناف التدريبات في منتصف يوليو المقبل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة خلال هذه الفترة لما يفوق 40 درجة مئوية، مما سيكون له الأثر السلبي على سلامة اللاعبين خاصة وأنه يصعب المغامرة بإقامة معسكرات تدريبية خارجية، في ظل جائحة كورونا .