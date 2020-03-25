كوريا الجنوبية: استلمنا طلبات 47 دولة لشراء أجهزة اختبار "كورونا"

السلطات المختصة في الحكومة تتشاور لتحديد الأولوية في عمليات البيع

أعلن مصدر في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن 47 دولة بالفعل ترغب في شراء مجموعات اختبار فيروس "كورونا" المستجد من كوريا الجنوبية، وطلبت 39 دولة أخرى هذه المجموعات كمساعدات إنسانية.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" عن المصدر قوله: حتى الآن، طلبت 47 دولة من كوريا الجنوبية استيراد مجموعات اختبار الخاصة بفيروس "كوفيد–19"، وباعت كوريا الجنوبية بالفعل 51 ألف مجموعة من الاختبار لتحليل فيروس "كورونا" المستجد إلى الإمارات العربية المتحدة، ونحو عشرين ألف مجموعة إلى رومانيا، ونحو خمسين ألف مجموعة إلى كولومبيا.

وتجري مناقشات حول إرسال مجموعات تشخيصية كمساعدات إنسانية، وهو ما طلبته 39 دولة.

وتتشاور السلطات المختصة في الحكومة لتحديد الأولوية "البلدان"؛ لأنه من الصعب تلبية جميع الطلبات مع الأخذ في الاعتبار الأهمية الاستراتيجية للقرارات.

ومن بين البلدان التي ترغب في استيراد مجموعات الاختبار، من المرجح أن تكون الولايات المتحدة، حيث يستمر الانتشار السريع لفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت الإدارة الرئاسية لجمهورية كوريا الجنوبية، أنه خلال محادثة هاتفية مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ين، تساءل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضاً عما إذا كان يمكن شراء بعض "المعدات الطبية" من كوريا الجنوبية.

وأعلن رئيس منظمة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة بجمهورية كوريا الجنوبية تشون ين جيونغ، اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي، أن "المعدات الطبية" التي طلبها "ترامب" هي اختبارات تحليل فيروس "كورونا" المستجد.

وقد طورت كوريا الجنوبية مجموعات اختبار لفصح فيروس "كورونا" سريعة تسمح بالحصول على نتائج خلال ست ساعات. وقد أجرت البلاد ما بين 10 آلاف و20 ألف اختبار للفيروس يومياً، وأجرت أكثر من 333 ألف اختبار خلال فترة تفشي الوباء.