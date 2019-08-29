للمرة الثانية.. إيران تهدد بقصف قطر.. وتؤكد: جاهزون لذلك

زاده: صوبنا الصواريخ نحوها بعد إسقاطنا الطائرة الأمريكية

هددت إيران بقصف قطر الحليفة لها للمرة الثانية؛ وذلك في معرض ما كشفته بأنها كانت بصدد الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قواعدها في قطر، مشيرة إلى أنها كانت جاهزة لهذا القرار بعد إسقاط الدفاعات الجوية الإيرانية للطائرة الأمريكية المسيرة في الأجواء الإيرانية.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن وكالة مهر الإيرانية، نقلاً عن قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية، العميد أمير علي حاجي زاده؛ أن بلاده كانت جاهزة للرد على الولايات المتحدة بعدما أسقطت الدفاعات الجوية الإيرانية طائرة مسيرة أمريكية في منطقة مضيق هرمز.



وأضاف العميد زاده: لقد كان لدينا يقين بأنه عند إصابة أول صاروخ أو قنبلة أمريكية لأرضنا، فإنه سيتم ضرب قواعدهم في قطر والإمارات وسفنهم في بحر عمان، والتي كنا قد صوبنا نحوها سابقًا"، مؤكداً أن القادة الإيرانيين كان لديهم يقين بعدم وقوع حرب، وظلال الحرب التي ألقاها البعض في البلاد لسنوات هي كذبة كبيرة.



يذكر أنه ليست المرة الأولى التي تطلق إيران تهديداً لقطر؛ ففي يوليو 2019م تصدّر وسم "#إيران _ تهدد_ بضرب_ قطر" منصات التواصل الاجتماعي، وشهد تفاعلًا كبيرًا ليتصدر الوسم ترندات، بعد إطلاق القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسين دهقان تهديدات بضرب قواعد أمريكية على الأراضي القطرية.



فيما صمتت الدوحة تجاه تهديدات إيران بضرب القاعدة الأمريكية، ولم تعلق وزارة الخارجية القطرية على التهديدات ولا قناة الجزيرة أو حتى إعلامها؛ وهو ما أرجعه محللون لسلوك النظام القطري الذي تسبب في انفصال الدوحة عن محيطها الخليجي والعربي، شجَّع نظام إيران على تهديدها.