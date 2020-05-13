"تعليم شرورة" تسلم المباني المدرسية للبلدية والجمارك

ضمن خطة التكامل بين الجهات الحكومية لمكافحة "كورونا"

سلمت إدارة تعليم شرورة اليوم أحد المباني المدرسية لبلدية محافظة ‫شرورة، وذلك ضمن مبادرة ‫وزارة التعليم والتكامل بين الجهات الحكومية؛ لنجاح خطة مكافحة ‫فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وكانت "تعليم شرورة" قد خصصت أحد عشر مبنى مدرسياً، ومائة حافلة مدرسية للمساهمة بها في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير "تعليم شرورة" فهد بن صالح عقالا بأن إدارة التعليم في المحافظة أتمت قبل أيام تسليم مبنيين مدرسيين بالوديعة إلى جمارك منفذ الوديعة الدولي؛ لضمان الاشتراطات الصحية السكنية لكل عمال المنفذ، واليوم تم تسليم بلدية شرورة مبنى مدرسياً بالمحافظة؛ وذلك لتكون سكناً موقتاً للعمال؛ من أجل تقليل نسبة الازدحام.