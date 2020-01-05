مشهد غريب .. "مسكين هذا الحصان .. لكن كيف وصل إلى هنا؟!"

هذا ما فعله رجال الإطفاء لإخراجه

"مسكين هذا الحصان.. لكن كيف وصل إلى هنا؟"، كان هذا هو التعليق الأبرز والتساؤل الذي طرحه جميع المارة عن هذا المشهد العجيب على أحد الطرق في بورتوريكو، كان رأس حصان وجسمه الأمامي مغروسين في سيارة، ويطل الجزء الخلفي منه.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في بلدة جوينابو- شمالي بورتوريكو، حين كان قائد سيارة لانوس حمراء يسير على أحد الطرق، وفُوجئ بالحصان وقد خرج من جانب الطريق وأراد العبور، فارتبك الحصان وقائد السيارة، وقفز الحصان كي يتجاوزها، لكنه سقط في المقعد الأمامي بعد أن هشم الزجاج.

ويظهر الفيديو الذي التقطه أحد المارة نصف الحصان الأمامي؛ الرأس والجذع وثلاث سيقان، مدفونة بالكامل داخل السيارة، بينما يظهر نصفه الخلفي وإحدى سيقانه، والحصان يحاول الخروج من السيارة، بلا جدوى.

ونقلت الصحيفة عن وسائل إعلام محلية، أن قائد السيارة لم يُصب في الحادث.

ولكن اضطر رجال الإطفاء إلى تمزيق سقف السيارة وجانبيها، من أجل إخراج الحصان، الذي أُصيب بجروح عديدة، ويخضع للعلاج.

وحسب الصحيفة: تقرّر أن يقوم صاحب الحصان بدفع تكاليف الأضرار كافة التي لحقت بالسيارة، بينما يخضع الحصان للعلاج، وتستمر الشرطة في التحقيق في الحادث.