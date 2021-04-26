كم حالة كورونا تعاملت معها "ولادة سعود الطبية"؟.. هنا إجابة رسمية

"التويجري": 1285 ولادة في ربع 2021 الأول.. 660 ذكراً و625 أنثى

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بمستشفى النساء والولادة، عن التعامل مع 156 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، تضمنت حالات ولادة وأورام، وذلك من بدء الجائحة حتى الآن.

وأوضحت مدير المستشفى الدكتور عفاف التويجري؛ أن المستشفى شهد خلال الربع الأول من عام 2021 معاينة أكثر من 3 آلاف حالة في طوارئ النساء والولادة، في حين تم تقديم الرعاية الطبية الطارئة لـ 13 حالة إنقاذ حياة، كما جرى تنويم نحو 1589 مريضة.

وأشارت إلى أن المستشفى شهد 1285 حالة ولادة من بينها 660 مولوداً من الذكور يقابله من الإناث 625 مولودة، كما بلغ عدد العمليات الجراحية 741، كما تمّ إجراء 26 عملية مشيمة متقدمة تحت إشراف فريق طبي متخصص.

واختتمت "التويجري"؛ منوّهة إلى أن المستشفى قدّم الرعاية الطبية لنحو 6647 في عيادات أمراض النساء والولادة خلال هذه الفترة.