رياح نشطة وموجة حارة على 5 محافظات بمكة المكرّمة

تنبيه الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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24 يونيو 2020 - 3 ذو القعدة 1441 11:16 AM

تنبيه الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

رياح نشطة وموجة حارة على 5 محافظات بمكة المكرّمة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

مكة المكرمة

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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.

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رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

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