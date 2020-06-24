رياح نشطة وموجة حارة على 5 محافظات بمكة المكرّمة

تنبيه الأرصاد: الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وارتفاع في درجات الحرارة على محافظات جدة، والليث، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الخامسة مساءً.