على ذمة "الحرة" ومصادرها: "المتطاول" سيتنحى عن منصبه اليوم

اعتذار "وهبة" لم يكف وسط استنكار خليجي واسع ورفض من رئاسة بلاده

كشفت مصادر وصفها موقع قناة "الحرة" بالرسمية، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبة، سيتقدم اليوم بطلب التنحي عن منصبه في وزارة الخارجية وإعفائه من مهامه.

ووفق ما نشره موقع "الحرة" -قبل قليل- أكدت المصادر أن الاسم البديل لم يحدّد بعد.

وكان الوزير وهبة قد أصدر أمس بيان اعتذار عمّا بدر منه من عبارات "غير مناسبة"، قائلاً: "لم نقصد الإساءة إلى أي من الدول أو الشعوب العربية الشقيقة التي لم تتوقف جهودي لتحسين وتطوير العلاقات معها لما فيه الخير والمصلحة المشتركين على قاعدة الاحترام المتبادل".. وأضاف: "جلّ مَن لا يخطئ في هذه الغابة من الأغصان المتشابكة".

كما استنكرت الدول الخليجية تصريحات شربل التي وردت خلال مقابلته مع قناة "الحرة".

وندّدت الخارجية السعودية، الثلاثاء، بتصريحات وهبة، لما تحمله من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها، ودول مجلس التعاون الخليجي".

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان نقلته "وكالة الأنباء الكويتية"، أن نائب وزير الخارجية بدولة الكويت، مجدي الظفيري، استدعى القائم بأعمال سفارة الجمهورية اللبنانية هادي هاشم، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية "تضمنت استهجان واستنكار دولة الكويت تلك الإساءات التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاريخية التي تربط دول مجلس التعاون بالجمهورية اللبنانية".

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، بشأن دول الخليج جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية، واستنكرت وزارة الخارجية الإماراتية أيضاً، الثلاثاء، تصريحات وهبة ووصفتها بـ"المشينة والعنصرية".. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" عن بيان صحفي، أنه تم استدعاء السفير اللبناني في الإمارات، وتم تسليمه "مذكرة احتجاج رسمية".

وطالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف الحجرف، وزير الخارجية اللبناني، بتقديم "اعتذار رسمي" لدول مجلس التعاون الخليجي، بسبب "ما بدر من إساءات غير مقبولة على الإطلاق".

من جانبها، أعلنت الرئاسة اللبنانية، رفضها كل "ما يسيء إلى الدول الشقيقة والصديقة عموماً، والسعودية ودول الخليج خصوصاً".

وأكدت أن ما صدر عن وزير خارجيتها "يعبّر عن رأيه الشخصي ولا يعكس موقف الدولة والرئيس ميشال عون".