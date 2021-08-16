"طالبان": 90% من المباني الحكومية في كابول تحت السيطرة

قيادي بالحركة: أوامر للمقاتلين بعدم التسبّب في أيّ ضررٍ للمدنيين

أكّد مسؤول في حركة "طالبان"، اليوم الإثنين، أن "أكثر من 90% من المباني الحكومية تحت سيطرة الحركة"، مشيراً إلى صدور أوامر للمقاتلين بعدم التسبّب في أيّ ضرر.

وقال: "جميع نقاط التفتيش الرئيسة تقريباً في كابول تحت سيطرة الحركة"، مؤكداً السماح للمدنيين في مطار كابول بالعودة إلى منازلهم وعدم إيذائهم.

وكان قائد بـ"طالبان" قد أكّد، في وقت سابق اليوم، أن الحركة أصدرت أوامر للمقاتلين بالسماح للأفغان باستئناف أنشطتهم اليومية، مضيفاً، أن الحركة قالت لمقاتليها إنه لا ينبغي لهم ترهيب المدنيين، وفق "رويترز".

وأكّد القائد، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن من السابق لأوانه التحدث عن كيفية تولي الحركة الحكم. وتابع: "نريد مغادرة كل القوات الأجنبية قبل أن نشرع في إعادة هيكلة نظام الحكم".

وأكّدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أكثر من 60 دولة أصدرت بياناً مشتركاً يشدّد على ضرورة فتح المجال أمام الأفغان والأجانب الراغبين في الخروج من أفغانستان وإبقاء المطارات والمعابر الحدودية مفتوحة.





وأعلنت الخارجية الأمريكية، يوم الأحد، أنه تمّ إنزال العلم الأمريكي وإغلاق سفارة واشنطن في كابول.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة "طالبان"، أمس الأحد، إن الجماعة ستعلن قريباً إمارة أفغانستان الإسلامية.

وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان، قال إن "الجماعة ستعلن قريباً إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول".