"911" ينبّه سالكي طريق الرياض - الطائف: غبار كثيف

المركز دعا السائقين على الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر

دعا مركز العمليات الأمنية الموحد "911" بمكة المكرّمة، مرتادي طريق الطائف - الرياض، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تتعرّض له أجزاءٌ من الطريق إلى شبه انعدامٍ في الرؤية نتيجة موجة الغبار الكثيفة التي يشهدها.

وطالب المركز عبر حسابه في "تويتر" سالكي الطريق، إلى أخذ الحيطة والحذر.

وكانت "الأرصاد" قد نبّهت منطقة مكة المكرّمة من حالة رياحٍ نشطة وأتربةٍ مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية حتى السابعة مساء اليوم، بالخرمة والمويه وتربة ورنية.