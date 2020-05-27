"ترامب" يهدد بإغلاق منصات التواصل الاجتماعي

على خلفية خلاف اندلع بينه وبين موقع "تويتر"

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك على خلفية خلافه مع موقع "تويتر".

وبدأت الأزمة بعدما وضع موقع "تويتر" تغريدتين للرئيس الأمريكي، وقال إنهما يحتاجان إلى المزيد من التدقيق، وقد يدخلان تحت بند التغريدات المضللة.

واتهم الرئيس الأمريكي الموقع بأنه يتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المزمع إجراؤها هذا العام.

وفيما اعتبر سابقة هي الأولى من نوعها، افترض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تكون تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضللة وغير صحيحة، داعياً إلى الحذر في التعاطي معها.

وحث "تويتر" المتابعين على تقصي الحقائق في تغريدات نشرها "ترامب"، محذراً من أن ادعاءاته بشأن الاقتراع بالبريد خاطئة، ويجب تدقيقها.

وكان الرئيس الأمريكي نشر تغريدة تحدث خلالها عن إمكانية تزوير بطاقات الاقتراع عبر البريد، معتبرا أنه "سيتم سرقة صناديق البريد، وسيتم تزوير بطاقات الاقتراع وحتى طباعتها بطريقة غير قانونية وتوقيعها بطريقة احتيالية".

وحث الإخطار، الذي اتخذ شكل علامة تعجّب زرقاء، القراء على "تقصي الحقائق بشأن الاقتراع بالبريد"، ووجّههم إلى صفحة تحتوي على مقالات إخبارية ومعلومات حول "تلك المزاعم"، قام بتجميعها موظفو "تويتر".