"مطير" يتفقّد اللمسات الأخيرة لجاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

لضمان تقديم الرعاية الطبية لضيوف الرحمن

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على اللمسات الأخيرة للاستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة، قبل أداء فريضة الحج ووصول الحجاج للمشاعر المقدسة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٢هـ بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

حيث رافقه في الجولة مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب، وعدد من قيادي الصحة.

وصرّح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير، بأن هذه الجولة جاءت استكمالًا لجولات سابقة، لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدّسة وقياس جاهزيتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم.

وكشف خلال جولته خضوع عدد من منسوبي أقسام الطوارئ لدورات تدريبية؛ لرفع الجاهزية والاستعداد لخدمة الحجيج.

وشكر الجهود التي تبذلها جميع الكوادر الصحية المكلّفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام، سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي، أن الجولة شملت زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة؛ منها "مستشفى جبل الرحمة بمشعر عرفات، مستشفى منى الوادي بمشعر منى، وعدد من المراكز الصحية الأولية بالمشاعر المقدسة، بالإضافة إلى مقر لجنة الصحة العامة ولجنة الطوارئ والطب الميداني"، بالإضافة إلى ما تقدمه الصحة سنويًّا من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وبيّن أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مرافقة عددٍ من الممارسين الصحيين لمواقع سكن الحجاج ووسائل تنقُّلهم خلال أداء النسك وعلى مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي للتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.