جماهيره رحبت "نورت حائل يابعد حيي".. فأسعدهم الهلال برباعية

في ختام الجولة 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وسط حضور جماهيره في حائل، عاد فريق الهلال الأول لكرة القدم لسكة الانتصارات عبر بوابة مستضيفه الطائي 4/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، في ختام الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفين دون مقابل، أحرزهما الكوري "جانغ" بعد استثماره لعرضية "بيريرا" عند الدقيقة الثانية.



وأضاف موسى ماريغا الهدف الثاني للأزرق عند الدقيقة 18.

وكان القائم لحارس مرمى الطائي مارتن لوكوف قد تكفل بالتصدي لتسديدة ماريغا عند الدقيقة 22.



وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة 54، وبمجهود فردي رائع؛ أضاف مدالله العليان الهدف الثالث للهلال.

واختتم "ماريغا" سلسلة أهداف الأزرق بهدف رابع عند الدقيقة 71 "الثاني للاعب في هذه المباراة".



وزج مدرب الهلال البرتغالي "جارديم" بالرباعي "قوميز، سالم الدوسري، كويلار، عبدالله الحمدان" في آخر 15 دقيقة من عمر اللقاء.



بتلك النتيجة صعد الهلال للمركز الرابع برصيد 27 نقطة، وبقي الطائي في المركز الثامن برصيد 19 نقطة.