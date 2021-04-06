أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم

خلال 2020م.. وبلغ عدد المستفيدين من العلاج الطبيعي 24211

قدّمت مراكز التأهيل الطبي بصحة القصيم خدماتها لـ 60274 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 24211 مستفيداً، فيما بلغ عدد مراجعي الحوادث المرورية 257 مراجعاً، إضافةً إلى 35642 مستفيداً من خدمات العلاج التأهيلي، كما بلغ عدد حالات البتر 164 حالة.

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06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442 10:57 AM

خلال 2020م.. وبلغ عدد المستفيدين من العلاج الطبيعي 24211

أكثر من 60 ألف مستفيد من خدمات مراكز التأهيل الطبي بالقصيم

وكالة الأنباء السعودية (واس)

بريدة

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قدّمت مراكز التأهيل الطبي بصحة القصيم خدماتها لـ 60274 مستفيداً، وذلك خلال عام 2020م.

وأوضحت صحة القصيم أن عدد المستفيدين من خدمات العلاج الطبيعي بلغ 24211 مستفيداً، فيما بلغ عدد مراجعي الحوادث المرورية 257 مراجعاً، إضافةً إلى 35642 مستفيداً من خدمات العلاج التأهيلي، كما بلغ عدد حالات البتر 164 حالة.

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