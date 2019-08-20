"الوهيبي" يبحث مع قادة "تعليم الرياض" تجهيزات العام الدراسي

طالب الجميع ببذل مزيد من الجهود وناقش آلية توزيع المقررات

ترّأس مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي؛ أمس، اجتماعاً ضمّ جميع قادة الإدارة ومديري ومديرات مكاتب التعليم؛ للوقوف على استعدادات العام الدراسي الجديد الذي سينطلق مطلع شهر المحرم المقبل.

في بداية الاجتماع قدّم الوهيبي؛ تهنئته لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، بعيد الأضحى المبارك، ونجاح خطة الحج لهذا العام.

بعد ذلك انطلق الاجتماع الذي تمّت خلاله مناقشة استكمال أعمال الطفولة المبكرة، ومتابعة إجراءات صرف الكتب الدراسية للمدارس.

وأكّد الوهيبي؛ ضرورة وصول الكتب للمدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، أيضاً استعرض الاجتماع خطة الإدارة في استيعاب قبول الطلاب والطالبات في المدارس، والتأكّد من انسيابية القبول من خلال تشكيل اللجان للقبول في المكاتب وإدارة الاختبارات والقبول، ومتابعة صيانة المدارس والحالات الطارئة لمعالجتها مباشرة.

واستعرض الاجتماع البرامج التدريبية المقدمة للمعلمين والمعلمات قبل انطلاقة العام الدراسي، ومنها البرامج التدريبية لتهيئة المعلم الجديد من خلال إدارة التدريب التربوي "بنين وبنات".

وأثنى الوهيبي؛ على الجهود المبذولة من منسوبي الإدارة مهيباً بالجميع ببذل مزيدٍ من الجهود لضمان انطلاقة مثلى للعام الدراسي الجديد.