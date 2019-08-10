‏‫بالصور.. تعرف على "الجاوي" فطور حجاج إندونيسيا في يوم عرفة

يفضل كونه يحتوي على الخضار ويرتبط بصحة الجسم ورشاقته

تصدّرت وجبة الجاوي، موائد الإفطار لدى الحجاج الإندونيسيين في مشعر عرفة؛ كونها من الأكلات الخفيفة التي تحتوي على الخضروات.

وأصبحت وجبة الجاوي من الوجبات المشهورة في السعودية والمنطقة العربية الأكثر تأثرًا بالأكل الجاوي، وانتقل لباقي المناطق بالمملكة؛ لقيمته الغذائية وبساطته.

ويقول الحاج محمد ساودو: إن وجبة "الجاوي" هي المفضلة لدى الحجاج في إندونيسيا لعدة أسباب ومنها احتواؤها على الخضروات، والتي تكون في العادة خفيفة على المعدة؛ وخصوصًا في يوم عرفة؛ حيث درجة الحرارة عالية.

وأضاف: تتكون من البهارات الجاوية من كزبرة محمصة ومطحونة، ونبات الخولنجان، وهو نبات من فصيلة الزنجبيل، وجوزة الطيب مطحون وقليل من الدجاج المقلقل ويمتاز بطعم ونكهة لذيذة وتنوع أصنافه؛ فضلًا عن قيمته الغذائية، إضافة إلى رخص ثمنه.

وتابع: الطعام الجاوي النباتي كسب شعبية وانتشارًا واسعًا؛ كونه ارتبط بالحفاظ على الصحة للحفاظ على الصحة والرشاقة، ويعتمد على توابل (القرنفل، وجوزة الطيب).

يشار إلى أن اليوم التاسع من ذي الحجة، شهد صعود الحجاج إلى مشعر عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.