"العمل": استقبال العاملة المنزلية بالمطار مسؤولية مكاتب الاستقدام

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل؛ أنه سعياً من الوزارة لحصول العملاء على أفضل الخدمات وتسهيل إجراءات وصول العاملة المنزلية إلى صاحب العمل؛ أصبحت مسؤولية استقبال العاملة المنزلية وتسليمها للعميل، على مكاتب الاستقدام، وذلك للعاملات القادمات، لأول مرة، إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

وفي "إنفوجرافيك" أكّدت الوزارة في حسابها الرسمي على "تويتر"، أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها في جميع مطارات المملكة تدريجياً؛ مبينة أن الآلية السابقة كانت تتسبّب في تكدس العاملات في المطارات وتأخير تسلُّمهن.