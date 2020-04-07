ملاوي: أول حالة وفاة بفيروس كورونا

لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا قادمة من بريطانيا

سجّلت ملاوي اليوم أول حالة وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى بلانتير قادمة من المملكة المتحدة.


وقال وزير الصحة في ملاوي جابي مهانجو: إن المرأة كانت خامس شخص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وتوفيت في ساعات الصباح الأولى.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:15 PM

لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا قادمة من بريطانيا

ملاوي: أول حالة وفاة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّلت ملاوي اليوم أول حالة وفاة على أراضيها بفيروس كورونا المستجد لامرأة تبلغ من العمر 51 عامًا، عادت مؤخرًا إلى بلانتير قادمة من المملكة المتحدة.


وقال وزير الصحة في ملاوي جابي مهانجو: إن المرأة كانت خامس شخص تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، وتوفيت في ساعات الصباح الأولى.

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فيروس كورونا الجديد

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