شاهد .. "عسيري" ينتزع لقب "مهرة القرآن 4" ومدير الإذاعة يكشف الكواليس

٣٦ متسابقاً تنافسوا طيلة 20 يوماً ولأول مرة مسابقة للماهرات بإشراف لجنة نسائية

حَصَدَ المتسابق علي عسيري؛ لقب "المهرة" في المسابقة الرمضانية التي تُقام للموسم الرابع على التوالي بإذاعة القرآن الكريم، وفاز بجائزة قدرها ٣٠ ألف ريال.

جاء ذلك بعد منافسة قوية استمرت طيلة ٢٠ يوماً من المسابقة الرمضانية، انتزع خلالها "علي عسيري"؛ لقب "المهرة"، وجائزة قدرها ٣٠ ألف ريال، فيما حقّق المركز الثاني "عمار الطيبي"؛ ونال ٢٠ ألف ريال، وأما المتسابق "محمود المهاجري"؛ فقد حقّق الثالث وجائزة قدرها ١٥ ألف ريال، وأخيراً المتسابق "عبدالله ظاهر"؛ نال جائزة وقدرها ١٠ آلاف ريال.

تأتي "المسابقة" التي نظّمتها إذاعة القرآن الكريم، بالتعاون والشراكة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم "خيركم" بجدة، وذلك في عامها الرابع على التوالي.

وكَرّم كل من مدير عام الإذاعة خالد الرميح؛ ورئيس جمعية خيركم عبدالعزيز فتني؛ الفائزين بجوائز المهرة، وذلك على مسرح برنامج "المهرة" بإذاعة القرآن بالرياض.

من جهته، قال مدير الإذاعة خالد الرميح؛ لـ "سبق": "حظيت المسابقة التي تُقام للعام الرابع على التوالي بمنافسة ٣٦ متسابقاً جميعهم مبدعون ويستحقون اللقب، من أصل أكثر من ألفي مشارك من داخل المملكة جرى فرزهم بالتعاون مع شريك البرنامج جمعية "خيركم" بجدة.

وأضاف: "سياسة البرنامج تحتم علينا فرز المتقدمين حسب معايير لجنة التحكيم، واختيار ٣٦ متسابقاً كي يخوضوا غمار التحدّي والمنافسة بمسرح البرنامج بالإذاعة طيلة ٢٠ يوماً مضت.

وأتبع "الرميح": "حظيت المنافسة القوية للحلقات التي انطلقت مطلع شهر رمضان واستمرت ٢٠ يوماً متتالية، بأصداءٍ إيجابية، ومساهمة المستمعين بالمشاركة في تصويت المتسابقين عبر حساب الإذاعة بـ "تويتر"، وحقّقت الحلقات تنافساً رائعاً زاد من جمالية المسابقة، كما تم تخصيص جائزة يومية للمستمعين قدرها 500 ريال لأفضل صوت من المستمعين".

وعن جديد "المسابقة" هذا العام قال: "خُصّصت هذا العام، ولأول مرة مسابقة للماهرات، وذلك بإشراف لجنة نسائية تستمع لتلاواتهن وتقيّمهن، وكل يوم يُعلن اسم الفائزة عبر البرنامج وتحصل على جائزة قدرها 500 ريال، وحقّقت أصداءً جيّدة ولله الحمد"، مشيراً إلى أن "المسابقة" تمّت تغطيتها بالصوت والصورة على حسابات الإذاعة بالشبكات الاجتماعية، بإدارة مدير الإعلام الرقمي فيحان السبيعي؛ وكان خلف المايك الزميل عبدالرحمن الشايع؛ وفي الإخراج الزميل عبدالله الشويش.

يُشار إلى أن مسابقة "المهرة" التي تُنظمها إذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع "خيركم" تهدف إلى إبراز النماذج القرآنية المتميزة، وذوي الصوت الشجي في مختلف مناطق المملكة، وتنافس فيها ٣٦ متسابقاً من طلاب حلقات القرآن بمختلف محافظات الوطن من ذوي الأصوات الجميلة، وواصل البرنامج حصد النجاحات الكبيرة في كل عام.