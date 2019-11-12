مركز الأميرة جواهر ينظم مبادرة "الشعور الأزرق".. ديسمبر المقبل

تسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية وخطورة الاكتئاب

يُنظم مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير، في مقر المركز بالدمام في الأول من شهر ديسمبر القادم، مبادرة بعنوان "الشعور الأزرق"، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية.

وقالت مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيى: المبادرة التي ستستمر ثلاثة أيام، ستسلط الضوء على أهمية الصحة النفسية وخطورة القلق والاكتئاب على حياة الشخص بشكل عام، كما تشمل المبادرة شرائح المجتمع ومن يعاني من بعض أعراض الاكتئاب والقلق والمرشدين والمرشدات.

وأضاف: سيصاحب المبادرة تنظيم معرض تثقيفي توعوي ينقسم إلى محاضرات إثرائية واستشارات مختصة وعالم الجمال والثقة وعالم الألوان وقسم خاص بالأطفال وقسم ترفيهي، كما يتم تقديم استشارات مجانية من مختصين ورعاية أو متابعة أصحاب الحالات، وكتيبات تثقيفية عن الصحة النفسية وخطورة الاكتئاب وورش عمل ومحاضرات.