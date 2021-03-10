الشباب يسعى للمحافظة على الصدارة.. والاتحاد لمواصلة الزحف نحو القمة

في قمة مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

ترنو الأنظار مساء اليوم الأربعاء، صوب ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة والذي سيكون مسرحاً لقمة نارية "كلاسيكو الكرة السعودية" بين الاتحاد ثالث الترتيب بـ 38 نقطة وضيفه الشباب المتصدر بـ45 نقطة، في افتتاح الجولة 23 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

يتطلع أصحاب الضيافة لاستغلال عامل الأرض لمواصلة الزحف نحو الصدارة بإضافة انتصار جديد لسجله هذا الموسم للاقتراب أكثر من المتصدر.

في المقابل يسعى الشباب لاستعادة توازنه بعد سقوطه المفاجئ بفخ التعادل في الجولة الماضية أمام القادسية للمحافظة على صدارته والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري الذي غاب عنه منذ ما يقارب الـ10 سنوات.

بلغة الأرقام التقى الفريقان في عهدة الاحتراف بـ25 مباراة حيث يتفوق الاتحاد على نظيره الشباب في سجل المواجهات بين الفريقين في دوري المحترفين إذا استطاع الفوز في 9 مواجهات مقابل 8 للاتحاد فيما خيم التعادل بين الفريقين في 8 لقاءات.