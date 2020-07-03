بالفيديو.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف برامج تعقيم المصليات داخل الحرم النبوي

بمعدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين

أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف تكثيف برامج تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.
وبثت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو يظهر عمليات تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، باستخدام معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.

المسجد النبوي المدينة المنورة

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03 يوليو 2020 - 12 ذو القعدة 1441 02:43 PM

بمعدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين

بالفيديو.. وكالة شؤون المسجد النبوي تكثّف برامج تعقيم المصليات داخل الحرم النبوي

صحيفة سبق الإلكترونية

المدينة المنورة

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أكدت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف تكثيف برامج تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، من خلال معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.
وبثت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، مقطع فيديو يظهر عمليات تعقيم المصليات داخل أروقة المسجد النبوي، باستخدام معدات حديثة مزودة بمواد تعقيم آمنة وصديقة للبيئة وليس لها تأثير على المصلين.

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المسجد النبوي المدينة المنورة

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