"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.
قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.