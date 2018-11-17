"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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17 نوفمبر 2018 - 9 ربيع الأول 1440 03:01 PM

قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"

"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.
وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.

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جمال خاشقجي اختفاء جمال خاشقجي

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