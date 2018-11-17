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قال: المهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"

"قرقاش": الجولة الجديدة من استهداف المملكة وقيادتها لن تنجح

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم إن الجولة الجديدة من استهداف المملكة العربية السعودية وقيادتها لن تنجح.

وأضاف: والمهم أن تستمر الرياض في تعاملها القانوني الشفاف مع ملف "خاشقجي"، سمعة واستقرار السعودية أساسي لنا ولأمن المنطقة ومستقبلها.