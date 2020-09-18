المغرب .. 2760 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يقترب من الـ 100 ألف

فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.

سجّلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 2760 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في البلاد إلى 97264.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضاً 41 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 1755، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 76690 حالة.