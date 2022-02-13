أكثر من 111 ألف مراجع لمستشفى "وادي الدواسر" للعام الماضي

استفادوا من قسم الطوارئ والإسعاف والعيادات الخارجية والتنويم

كشف المستشفى العام بمحافظة وادي الدواسر، عن إحصائية المستفيدين من الخدمات الصحية من المستشفى للعام المنتهي 2021؛ حيث بلغ مراجعوه قرابة 111.043 مريضًا راجعوا قسم الإسعاف والعيادات الخارجية.

وفي التفاصيل، أوضح مستشفى وادي الدواسر العام، أن 79.438 ألف مريض استفادوا من خدمات الطوارئ والإسعاف، وبلغ إجمالي عدد المرضى الذين راجعوا العيادات الخارجية للمستشفى 31.605 آلاف مريض؛ فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 4726 جلسة.

وأضاف المستشفى، أن حالات التنويم بلغت 6253 مريضًا بمختلف الأقسام والتخصصات الطبية، صُرف من خلالها 122.982 ألف وصفة من الصيدلية؛ فيما بلغت عدد جلسات العلاج الطبيعي 7452، وبلغ عدد المتبرعين بالدم قرابة 1689 متبرعًا.

وأجرى المستشفى العام 1533 عملية جراحية، شملت 410 عمليات لجراحة اليوم الواحد، كما سجل 1482 حالة ولادة طبيعية؛ فيما بلغ مجموع الفحوصات المخبرية أكثر من 109.432 ألف فحص مخبري، وبلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 31.983 ألف فحص إشعاعي.