ولي العهد يصل منطقة حائل قادمًا من القصيم

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى منطقة حائل مساء اليوم قادمًا من منطقة القصيم .



وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله: الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، والأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل، والأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز .

ووصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبدالله الفرحان وزير الثقافة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وكان سمو ولي العهد قد غادر منطقة القصيم في وقت سابق اليوم .

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بمنطقة القصيم: الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم وعدد من المسئولين .