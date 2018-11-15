الأرصاد تنبّه الطائف من أمطار غزيرة.. و"المدني" يجدد تحذيراته

طالبت مسؤولي الأمن والسلامة بالمدارس تعريف الطلاب بمخاطر السيول

تَلَقّت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، صباح اليوم الخميس، تنبيهاً من الهيئة العامة للأرصاد، يفيد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على: (الطائف، والهدا، والشفا، ووادي السيل، والمناطق المجاورة)، من الساعة الخامسة صباح اليوم إلى الحادية عشرة مساءً.

وأهاب المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف، بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر عند هطول الأمطار وجريان الأودية، كما حذّر المتنزهين من الذهاب إلى مواقع جريان السيول وبطون الأودية، ومواقع تجمع المياه.

وطالَبَ "الشريف" مسؤولي الأمن والسلامة في مدارس البنين والبنات بتعليم الطائف، بالقيام بواجبهم تجاه سلامة الطلاب ونشر ثقافة السلامة عن الأخطار التي تصاحب هطول الأمطار؛ منوهاً بخطورة المستنقعات المائية التي خلّفتها الأمطار في الأيام الماضية في القرى والهجر خارج المحافظة؛ آملاً أن تنقضي الإجازة الأسبوعية بعيداً عن تتبع مواقع هطول الأمطار؛ سائلاً المولى عز وجل السلامة للجميع.