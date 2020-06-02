بالصور "العلا" تكشف مواعيد استقبال السياح.. ومصير مهرجان طنطورة

تراث فريد ومتحف مفتوح ووجهة سياحية عالمية

كشف فيليب جونز رئيس التسويق لإدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن موعد استقبال السياح مع انتعاش قطاع السفر بعد جائحة كورونا بعد اتجاه المواطنين والمقيمين بالمملكة إلى السفر الداخلي للوجهات السياحية السعودية، وعلى رأسهم مدينة العلا؛ لاكتشاف الجمال الطبيعي والعظمة التاريخية التي تحملها هذه الأرض قبل الجميع؛ وذلك في لقائه الافتراضي بسوق السفر العربي المقام حاليًا بدبي.

وأشار "جونز" إلى بدء الاستعدادات لاستقبال زوار العلا في شهر أكتوبر المقبل 2020م وحضور مهرجان طنطورة القادم، واكتشاف تلك المنطقة التاريخية؛ حيث تواصل الهيئة عملها في تطوير العلا وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية، وتنفذ منذ عام 2017م، استراتيجية السياحة المسؤولة والمحافظة على البيئة؛ لجعل العلا وجهة حضارية وثقافية رائدة دوليًّا.

ويُلفت "جونز" إلى تطوير التجارب الضوئية الهائلة المتوافرة بالموقع مع سحر التضاريس وهدوء الطبيعة؛ أحدها مراقبة النجوم في سماء الصحراء المظلمة، وهي عادة كانت سببًا في القفزات الحضارية في العلوم والأديان والفلسفة والفن والأدب لآلاف السنين.

وسيتمكن زوار العلا مع إعادة افتتاح المنطقة للزيارة مجددًا، من دخول المواقع الأثرية الأساسية، والمشاركة في جولات سياحية منوعة والمغامرات المختلفة؛ حيث تُعَد العلا متحفًا مفتوحًا في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتتضمن أول موقع تراثي عالمي لليونسكو في المملكة.

وسيحظى زوار العلا بتجربة فريدة من نوعها، وبتجارب إقامة مميزة في الفنادق، وبالطبيعة الهادئة والتضاريس الساحرة، وبالأنشطة الصحراوية المختلفة؛ علاوة على الاستمتاع بتجربة بيئية مميزة في مزرعة الأميرة نورة، مع توفير خيارات مختلفة لمحبي تناول الطعام، وفتح المجال لسياحة الأعمال، من خلال إعادة افتتاح معرض مرايا.

يُذكر أن بعض زوار مهرجان شتاء طنطورة، أتيحت لهم فرصة زيارة المواقع الأثرية خلال العامين الأولين من المهرجان، والآن وللمرة الأولى ستكون زيارة معالم المنطقة ذات الأهمية التاريخية والثقافية مسموحة على مدار السنة لكل من يرغب في اكتشاف الحضارة الإنسانية التي ازدهرت في هذه الأرض قبل 250.000 عام.

العلا تراث ومستقبل

وتحظى العلا ببنية تحتية مميزة، خصوصًا في مجال الإقامة؛ حيث تتوفر الفنادق التي تلبي رغبات الزوار، ويتميز كل فندق عن الآخر بتقديمه تجربة فاخرة لا مثيل لها، ومن المتوقع ارتفاع عدد الغرف السكنية في العلا تدريجيًّا إلى 9400 غرفة بحلول عام 2035م.

وسيتاح للزوار استكشاف المواقع الأربعة البارزة في العلا، وأولها موقع الحجر، وهو موقع تراثي عالمي لليونسكو منذ عام 2008، ثم دادان التي تعتبر من أكثر المدن تطورًا في الجزيرة العربية من فترة الألفية الأولى قبل الميلاد. أما الموقع الثالث فهو جبل عكمة أو المكتبة اللحيانية، وفيه آثار معتقدات وطقوس وعادات مختلفة كان يمارسها سكان المنطقة قديمًا في حياتهم اليومية، وأخيرًا البلدة القديمة التي كانت بحصونها العتيقة في مفترق طرق الحضارات منذ القرن الثاني عشر ميلادي.

ولن تقتصر تجربة الزوار على زيارة تلك المواقع؛ حيث تنتظرهم في العلا مغامرات وتجارب مميزة، وسيشاركون في جولات سياحية عبر المنطقة مع "الراوي" وهو مرشد محلي معتمد، أو من غير مرشد لمن أراد التعمق والاستجمام في الطبيعة الخلابة.

وتتيح الهيئة الملكية لمحافظة العلا للزوار الاستمتاع بتجربة بيئية مميزة، في مزرعة الأميرة نورة بالقرب من الحجر؛ حيث تحتضن المزرعة تشكيلة منوعة من الحيوانات والنباتات الفريدة من نوعها.

وإضافة إلى ذلك، تعود الحديقة الشتوية التي احتضنت مهرجان شتاء طنطورة مسبقًا؛ لتكون معلمًا ثابتًا تتواجد فيه عربات الطعام وتعرض فيه التحف واللوحات الفنية في الهواء الطلق.