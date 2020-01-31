مصادر "سبق" تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة

أكدت أن الوضع طبيعي ويتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.

جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.

فيروس كورونا الجديد مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة

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31 يناير 2020 - 6 جمادى الآخر 1441 04:15 PM

أكدت أن الوضع طبيعي ويتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ

مصادر "سبق" تنفي تسجيل حالات كورونا الجديد في مستشفى النور بمكة

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، كافشة أنه يتم استقبال جميع الحالات في الطوارئ وأن الوضع طبيعي.

جاء ذلك بعد تداول تغريدات تفيد بظهور حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد في مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة وأن المستشفى متوقف في استقبال الحالات.

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فيروس كورونا الجديد مستشفى النور التخصصي مكة المكرمة

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