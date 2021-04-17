"الحصيني" يرسم ملامح الهطولات خلال الـ 24 ساعة المقبلة

قال: خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول وتؤثر في مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبد العزيز الحصيني؛ هطول أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات بَرَد وسيول خلال الـ "24" ساعة المقبلة.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من اليوم السبت 1442/9/5هـ، لصباح الأحد 1442/9/6هـ، -بإذن الله- على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والباحة وعسير وحائل والشمالية وغرب منطقتَي الرياض والقصيم.

وقال: أبشروا بجريان وادي الرمة، ومتوقع تمركز السحب غزيرة المطر عليه لليوم الثاني.