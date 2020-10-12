"الجوفان" يحصد الدكتوراه بالقانون التجاري من جامعة بريطانية

سبق - الرياض: حصل عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم عبدالسلام بن منصور الجوفان على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من جامعة ليدز في بريطانيا، وكان عنوان الرسالة "أثر الرأسمالية في نقل قوانين حوكمة الشركات".

يشار إلى أن "الجوفان" عضو هيئة التدريس بقسم الأنظمة بجامعة القصيم وحاصل على درجة الماجستير من جامعة فوردهام في نيويورك بأمريكا، في تخصص "قانون الشركات والبنوك والإدارة المالية".