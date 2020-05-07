الليلة.. سطوع "القمر العملاق" بأقرب نقطة للأرض للعام الحالي

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن العالم يشهد الليلة سطوع القمر العملاق، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال العام الحالي.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "يشهد العالم الليلة سطوع القمر العملاق، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال عام 2020م، ويبدو أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % عن المعتاد".الهيئة السعودية للفضاء القمر العملاق
يبدو أكبر بـ 14% وأكثر إشراقًا بـ 30%
أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن العالم يشهد الليلة سطوع القمر العملاق، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال العام الحالي.
وقالت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "يشهد العالم الليلة سطوع القمر العملاق، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال عام 2020م، ويبدو أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % عن المعتاد".