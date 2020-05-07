الليلة.. سطوع "القمر العملاق" بأقرب نقطة للأرض للعام الحالي

يبدو أكبر بـ 14% وأكثر إشراقًا بـ 30%

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء، أن العالم يشهد الليلة سطوع ‎القمر العملاق، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال العام الحالي.

وقالت الهيئة السعودية للفضاء عبر حسابها الرسمي في "تويتر": "‏يشهد العالم الليلة سطوع ‎القمر العملاق، حيث سيكون القمر في أقرب نقطة للأرض خلال عام 2020م، ويبدو أكبر بنسبة 14%، وأكثر إشراقًا بنسبة 30 % عن المعتاد".