شاهد من الشرقية.. "العيون التطوعي" يحتفل بـ6 أعوام على تأسيسه ويكرم الشركاء

سنوات من العطاء قدم خلالها أكثر من ٨٠ مبادرة بساعات تطوعية بلغت ٩٩٣٠ ساعة

نظم فريق العيون التطوعي التابع لجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، مساء أمس، في قاعة جمعية العيون الخيرية احتفائية خاصة بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيس الفريق تخللها تكريم شركاء النجاح وأعضاء الفريق بحضور رئيس مركز مدينة العيون عبدالهادي بن راشد العجمي ومدير إدارة التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد بن سعود الفضلي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية محمد البقمي والمدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الرويشد وعدد من أبناء وأشقاء الراحل نجيب الزامل رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي -يرحمه الله-، وشركاء النجاح من رجال أعمال ومسؤولين وجهات حكومية وخيرية وإعلاميين.

انطلق الحفل الذي أدار تقديمه فريق رواد المستقبل التابع للفريق، بالسلام الملكي ثم بآيات من الذكر الحكيم تلاها المتطوع خالد بن صالح العساف؛ بعد ذلك كلمة قائد فريق العيون التطوعي سعد بن حمد العيد التي جاءت بمناسبة مرور ستة أعوام على تأسيس الفريق، وقال: "إننا نسعى من خلال منظومة عمل منظمة تعمل وفق رؤية واضحة تحت مظلة جمعية العمل التطوعي بالشرقية إلى المساهمة الفاعلة في خدمة الوطن والمجتمع من منطلق مسؤولية وطنية ومجتمعية؛ وذلك باستثمار طاقات وقدرات الأعضاء في جميع مسارات الفريق والسعي الحثيث والمساهمة الجادة في المشاركة بتحقيق الرؤية الثاقبة 2030 التي حملت بين ثناياها دعم التطوع والمتطوعين".

وقال "العيد": "في هذه المناسبة نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على الدعم اللا محدود للعمل التطوعي والمتطوعين وما القرار السامي الأخير المتمثل في تنظيم العمل التطوعي إلا أحد الشواهد على العناية البالغة لدى القيادة الرشيدة -حفظها الله- بالقطاع الثالث"، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم في رفع سقف الطموح والتطلعات لتجويد المبادرات والاعمال التطوعية، وتثمن الدعم الكبير من أمير سعود بن نايف ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ومحافظ الأحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي الذي دفع بعجلة التطوع في المنطقة.

وتطرق في كلمته إلى الوقفات الخلاّقة من رئيس مجلس جمعية العمل التطوعي الراحل نجيب الزامل -يرحمه الله- الذي كان من أكبر المحفزين للفريق طوال مسيرته وسأل المولى ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وقدم في نهاية كلمته وجه الشكر لجمعية العمل التطوعي ولكافة شركاء النجاح ولأسرة الفريق في كافة المسارات على وقفاتهم المباركة.

بعد ذلك، قدم العرض المرئي يحكي أرقام ومنجزات الفريق؛ حيث ذكر المشرف العام على الاحتفالية نائب رئيس الفريق حمد بن سعد القرناس على أن الفريق قدم أكثر من ٨٥ مبادرة تطوعية بمشاركة ١٩٥ متطوعًا ومتطوعة، حيث تجاوزت إجمالي الساعات التطوعية للفريق منذ تأسيسه ٩,٩٣٠ ساعة، كما حظي ولله الحمد بعدة خطابات ودروع شكر وتقدير من عدة جهات حكومية وخيرية.

بعدها مرثية من كلمات الشاعر العضو خالد الشدي المشرف على رواد المستقبل وألحان العضو عبدالله الثواب وأداء الأعضاء محمد العويس، راشد الثواب، عبدالله الثواب، إبراهيم الشاهين وبمشاركة المنشد عمر جويبر وإشراف عام من الفريق؛ حيث تأثر الموجودين بالمرثية، ثم جاءت كلمة جمعية العمل التطوعي قدمها نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العمل التطوعي محمد البقمي.

وذكر "البقمي" أن فريق العيون التطوعي من الفرق التي تقدم عملاً مؤسسياً جميلاً وتتماشى مع رؤية المملكة 2030م وأن نوعية المبادرات التطوعية التي يقدمها الفريق للمجتمع هي من جعلت هذا الفريق يكون من أبرز الفرق التطوعية في المنطقة الشرقية وأن جمعية العمل التطوعي بالشرقية تفخر بهذا الفريق التابع لها الذي يسير في خطى ثابتة وإستراتيجية واضحة وفق الأهداف المرسومة، وأنه يعد أنموذجًا رائعًا للفرق التطوعية الموجودة في المنطقة.

وأكد على أن الذي زاد إعجابه هي تلك اللفتة الجميلة من جميع أهالي مدينة العيون وخارجها في دعم هذا الفريق ومحبته، وهنأ في ختام كلمته مجلس إدارة الفريق على هذا التكاتف والتعاون القوي بين الفريق والمؤسسات المجتمعية وشركاء النجاح، وتمنى للجميع المزيد من التوفيق والنجاح.

بعد ذلك أجري مشهد معبر عن التطوع للرواد صالح بن أحمد السليم وعبدالله بن فالح العمر حاز على إعجاب الحضور، هذا وكان لتميزهم مع سلمان بن حمد الكليب، مبارك بن وليد المغيرة، علي بن وليد المغيرة، مع أعضاء فريق رواد المستقبل التابع للفريق المشاركين في التقديم مع العضو أحمد بن ناجي الدولة، دور بارز في جمالية الاحتفالية، بعد ذلك تم تكريم شركاء النجاح والأعضاء الأكثر تميز من الفريق الأول البالغ عددهم 10 و5 أعضاء من فريق رواد المستقبل، والتقطت بعدها الصور الجماعية وتناول الجميع وجبة العشاء التي أعدت ابتهاجاً بالمناسبة.