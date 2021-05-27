مجلس حقوق الإنسان يصوت لصالح فتح تحقيق في جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة

موافقة 24 دولة واعتراض 9 وامتناع 14

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الخميس)؛ لصالح فتح تحقيق دولي في الجرائم التي ارتكبت خلال الصراع الذي استمر 11 يومًا بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وتبنى المجلس، المؤلف من 47 دولة عضوًا، مشروع القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي والوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، بموافقة 24 صوتًا واعتراض تسعة وامتناع 14 عن التصويت، وفقًا لـ"رويترز".

وأوضحت نزهة شميم خان سفيرة فيجي لدى المجلس، التي تتولى رئاسة المجلس حاليًا، بعد جلسة خاصة استمرت طوال اليوم، أنه جرى تبني مشروع القرار.